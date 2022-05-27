ЕР разработала меры по снятию административных барьеров с бизнеса

Партия “Единая Россия” в День российского предпринимательства провела форум “Предпринимательство в новой экономической реальности”, на котором были выработаны предложения по поддержке и развитию российского бизнеса в условиях новой экономической реальности.

Меры разрабатывались совместно с экспертами и профильными сообществами. По сообщению издания rostovgazeta.ru, на форуме работало пять дискуссионных площадок, на которых обсуждались наиболее важные вопросы: экономическая интеграция с освобожденными территориями, Донецкой и Луганской народными республиками, увеличение эффективности инструментов финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, помощь представителям бизнеса в прохождении через административные барьеры, развитие импортозамещения товаров и услуг, помощь бизнес-проектам студентов и самозанятых граждан. Председатель ЕР Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание форума, отметил, что для партии остается приоритетной поддержка бизнеса Российской Федерации. “Единая Россия” должна выполнять роль проводника всех экономически значимых проектов, а также использовать своих представителей для помощи в их реализации. Медведев отметил, что нужно создать перечень импортозамещающих товаров и услуг совместно с первичными и региональными организациями, а также искать новые рынки сбыта. Кроме этого, ЕР должна оказывать поддержку предпринимателям в прохождении административных барьеров. В противном случае нельзя будет противостоять лавине антироссийских санкций, введенных Западом. На одной из площадок форума обсуждали экономическую интеграцию с освобожденными территориями, Донецкой и Луганской народными республиками. Провел обсуждение секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак. По его словам, партия за каждой территорией закрепит депутатов и сенаторов, которые будут гармонизировать законодательство. Турчак отметил, что уже сейчас необходимо решать вопросы подъема российской экономики, запускать работу предприятий, торговлю, восстанавливать активность бизнеса. Кроме этого, Андрей Турчак предложил рассмотреть возможность создания на территории ЛНР и ДНР особой экономической зоны. На другой площадке форума участники обсудили ведение предпринимательской деятельности в новых экономических условиях. Дискутирующие сошлись во мнении, что необходимо переходить к профилактической модели отношений бизнеса и государства. Как пишут на сайте ER.ru, первый вице-президент “Опоры России” Марина Блудян рассказала об инициативе введения отсрочки по исполнительным производствам и моратория на взыскание исполнительского сбора.Она отметила, что можно упростить налогообложение, что обеспечит больше поступлений и упростит управление этими вопросами. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, руководитель фракции «Единая Россия», рассказал, что в Башкортостане проводится комплексная работа, нацеленная на создание благоприятных условий ведения бизнеса в условиях санкционного давления. Большое внимание уделяется импортозамещению. “Кроме того, наш парламент подготовил законопроект, продлевающий существующие и закрепляющий новые налоговые льготы для резидентов особых экономических зон. Мы также готовимся принять закон, предусматривающий налоговые льготы для создателей так называемых доходных домов. Это позволит, во-первых, многим людям решить жилищный вопрос, во-вторых, вывести из тени рынок аренды жилой недвижимости, развить его. Отдельно прорабатываем вопрос о поддержке предпринимательства в сфере туризма. На фоне напряженных международных отношений и связанного с ними снижения внешнего туристического потока регионы сейчас обратили особое внимание на внутренний туризм. Мы стараемся создать на территории нашей республики максимально комфортные условия как для тех, кто ведет бизнес в данной сфере, так и для отдыха самих туристов. Наш парламент уже принял законы о поддержке в Башкортостане сельского туризма, особом статусе туристических маршрутов, сейчас прорабатываем новые законодательные решения по развитию туриндустрии”, - отметил Ишмухаметов.

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