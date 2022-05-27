«Дети не виноваты»: мать о секс-скандале в хоккейном клубе «Торос» из Башкирии

«Дети не виноваты»: мать о секс-скандале в хоккейном клубе «Торос» из Башкирии
«Дети не виноваты»: мать о секс-скандале в хоккейном клубе «Торос» из Башкирии
27 мая, 14:57ОбществоНаталья БалыковаФото: gtrk.tv
Мама мальчика, которого называют зачинщиком конфликта, сделала громкое заявление в беседе с журналистом Mkset. Ранее стало известно, что в «Торосе» хоккеисты якобы надругались над игроком-сверстником. Клуб и следователи инцидент не комментируют.

Мама мальчика, которого называют зачинщиком конфликта, заявила в беседе с журналистом Mkset, что никакого предполагаемого надругательства не было.

Женщина сообщила изданию, что в настоящее время следственные органы ведут проверку по сообщению об инциденте, говорить о ее результатах пока рано. По ее словам, отец ребенка, который якобы стал жертвой надругательства, «выдумал грязную историю, чтобы защитить себя и сына от позора». Дети, которых подозревают в предполагаемом насилии над мальчиком, по ее словам, ни в чем не виноваты.

«Все это произошло, когда был тихий час. Но, если все так и было [как утверждает отец ребенка], неужели родители не заметили ни одного синяка?», — рассказала женщина в беседе с журналистом Mkset.

По словам женщины, «игры», как оценивают их юристы, среди хоккеистов могли иметь добровольный характер. А ребенку, которого теперь называют жертвой предполагаемых надругательств, с ее слов, позднее могло стать стыдно, из-за чего он перестал ходить на тренировки.

Напомним, об инциденте с надругательством в ХК "Торос" рассказала известный юрист Екатерина Гордон. С ее слов, все произошло в Туймазах во время чемпионата по хоккею среди 12-летних юношей, который проходил с 30 марта по 3 апреля. По словам юриста Гордон, юные спортсмены сначала играли в номере в игру «Летела ворона», а затем один из подростков якобы предложил сверстникам сексуальные игры. Когда один из мальчишек отказался в этом участвовать и ушел, партнеры по команде якобы вернули его силой. Далее, со слов Гордон, над ребенком якобы начали издеваться. Со слов юриста, 10-летнего спортсмена не оставили в покое и в дальнейшем: в оставшиеся дни турнира его якобы окунали головой в унитаз, зачинщик расправы якобы заставлял других подростков мочиться на лицо своей жертвы. Все это продолжилось и после возвращения команды в Нефтекамск. Мальчику, со слов юриста, якобы присылали »sms-сообщения извращенного смысла», распускали о нем компрометирующую информацию по городу и в школе.

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