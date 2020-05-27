Выпускники СПбГУ высказались против сексуальных домогательств в вузе

В письме упоминается, что сексизм, злоупотребление положением, а также психологическое давление на почве сексуального интереса встречается во многих учебных заведениях. По мнению авторов, в нормативных документах вуза необходимо указать, что сексуальные отношения между преподавателями и студентами недопустимы.