Выпускники СПбГУ высказались против сексуальных домогательств в вузе
27 мая, 21:07ОбществоФото: wikimedia.org
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В открытом письме выпускников СПбГУ поддерживается ранее опубликованное послание студентов и преподавательского состава МГУ о недопустимости сексуальных злоупотреблений в вузах.
Петиция размещена в открытом доступе на сайте change.org, сообщает infox.ru 27 мая.
В письме упоминается, что сексизм, злоупотребление положением, а также психологическое давление на почве сексуального интереса встречается во многих учебных заведениях. По мнению авторов, в нормативных документах вуза необходимо указать, что сексуальные отношения между преподавателями и студентами недопустимы.
Кроме этого, предлагается создать специальный раздел с анонимными заявлениями о домогательствах на сайте университета. Рассматривать эти вопросы должна этическая комиссия, в которую вошли бы и студенты, и преподаватели.
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