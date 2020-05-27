Выходим из режима самоизоляции: как подготовить себя к новым условиям

По решению Радия Хабирова режим самоизоляции существенно ослабился с 12 мая. В регионе уже заработала часть детских садов и школ, открылись некоторые непродовольственные магазины. Республика потихоньку начинает возвращаться к нормальной жизни. Наша редакция узнала, как выйти из режима самоизоляции без серьезных последствий для психики и кошелька, и что делать, если не получается сразу влиться в рабочий график.

Совет № 1. Следите за здоровьем и физической активностью

Успешно выйти из затяжного периода отсутствия физической и умственной активности — не самая лёгкая задача для организма человека. Так, специалисты центра экстренной психологической помощи МЧС рекомендуют возвращаться к прежнему образу жизни поэтапно. Вероятно, что ваш личный график сбился. Главная задача — постепенно вернуться в прежний режим. Нужно взбодриться, запланировать активные мероприятия, которые могли бы активизировать внутренние ресурсы и вернуть психологическое состояние в норму. Добавляйте в ваше расписание ежедневные двигательные активности: велопрогулки, ходьбу, бег или танцы. Делайте то, что вам нравится. При этом специалисты подчёркивают, что воспринимать выход из самоизоляции нужно не как возвращение к прежней жизни, а как новый этап.

Совет № 2. Наращивайте рабочие темпы постепенно

Возвращение к стандартным рабочим процессам тоже накладывают серьезную нагрузку на психику. Затяжной период самоизоляции мог расслабить даже заядлых трудоголиков. Значительное количество времени и энергии у многих ушло на изменение алгоритмов и стратегий работы и освоение новых технологий. Кстати, многие специалисты считают, что даже после возвращения населения к обычному режиму жизни, большая часть людей будет пользоваться новым профилем привычек. Кроме того, на нашу продуктивность повлияли защитные механизмы психики. Сейчас нужно восстанавливать производственные связи и алгоритмы. Специалисты в области HR советуют планировать рабочий день и не перегружать себя в первое время. Берегите свое здоровье, постепенно возвращайтесь к работе и тогда после успешного периода адаптации продуктивность труда вырастет.

Совет № 3. Не выходите из режима экономии

Коронавирус превратился в одну из главных проблем экономики. Ситуация до сих пор не стабилизировалась. Поэтому мы рекомендуем сохранять режим бережливости. Мы нашли способ экономии на тратах, без которых современному человеку обойтись нельзя — продуктах питания и мобильной связи. Так, специалисты считают, что комплексные продукты на услуги связи способны существенно сократить семейные расходы. Такие решения объединяют в себе несколько предложений. Например, вместе с домашним интернетом абонент получает мобильную связь или даже спутниковое ТВ. В последнее время популярность таких пакетов резко возросла, потому что приобретать несколько услуг у одного оператора намного выгоднее: пакет из трёх-четырёх предложений обойдется гораздо дешевле, чем пользование этих услуг по отдельности. К тому же часто операторы предоставляют подарки. Например, у МТС при подключении ТВ и фиксированного интернета, мобильная связь вам обойдется за ноль рублей. Кроме того, подключая тариф «Весь МТС Супер IP», вы получите первый месяц бесплатно. Это ли не экономия?

Планирование покупок также может помочь сократить статью расходов. Жители Башкирии сейчас стараются не задерживаться в продуктовых магазинах и гипермаркетах. Эксперты советуют планировать меню заранее и составлять списки покупок. Это поможет сократить расходы, а также время пребывания в магазинах. Кроме того, жителям нашей республики советуют совершать покупки раз в неделю и придерживаться правила — покупать продукты на сытый желудок.

Совет №4. Соблюдайте меры безопасности