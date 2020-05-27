В уфимском СИЗО-1 нашли коронавирус: сотрудников изолировали

По данным ведомства, в СИЗО-1, расположенном в центре башкирской столицы, выявлен один случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Это человек, который содержится в следственном изоляторе.

В настоящее время его, а также тех, кто контактировал с ним, изолировали и провели лабораторные исследования. Все контактные лица находятся под медицинским круглосуточным наблюдением в камере для изоляции инфекционных больных медчасти следственного изолятора. У заболевшего легкая, бессимптомная форма заболевания, пояснили в УФСИН по РБ. Состояние у него удовлетворительное. В здании уже провели тщательную дезинфекцию.

«Других случаев подозрения на новую коронавирусную инфекцию в учреждениях УФСИН России по Республике Башкортостан на сегодняшний день не выявлено. Организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией», — добавили в пресс-службе ведомства.

С 25 мая в СИЗО-1 введен карантин.