В уфимском СИЗО-1 нашли коронавирус: сотрудников изолировали
В пресс-службе УФСИН по республике дали официальный комментарий по поводу заражения коронавирусной инфекции.
По данным ведомства, в СИЗО-1, расположенном в центре башкирской столицы, выявлен один случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Это человек, который содержится в следственном изоляторе.
В настоящее время его, а также тех, кто контактировал с ним, изолировали и провели лабораторные исследования. Все контактные лица находятся под медицинским круглосуточным наблюдением в камере для изоляции инфекционных больных медчасти следственного изолятора. У заболевшего легкая, бессимптомная форма заболевания, пояснили в УФСИН по РБ. Состояние у него удовлетворительное. В здании уже провели тщательную дезинфекцию.
«Других случаев подозрения на новую коронавирусную инфекцию в учреждениях УФСИН России по Республике Башкортостан на сегодняшний день не выявлено. Организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией», — добавили в пресс-службе ведомства.
С 25 мая в СИЗО-1 введен карантин.
«Допуск адвокатов осуществляют в соответствии с требованиями законодательства, встречи с адвокатами проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил с использованием средств индивидуальной защиты», — сообщается на сайте УФСИН по РБ.