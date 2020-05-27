В Уфе возобновятся судебные заседания по делу об изнасиловании девушки-дознавателя

Завтра, 28 мая, в Верховном суде Башкирии должно начаться рассмотрение апелляционных жалоб по резонансному делу об изнасиловании девушки-дознавателя, в котором обвинены высокие полицейские чины.

Как пояснила Медиакорсети адвокат потерпевшей Ирина Валиева, речь идет о рассмотрении апелляционного представления государственного обвинителя, а также апелляционных жалоб осуждённых и потерпевшей.

- Велика вероятность, что процесс отложат, так как есть дополнения к жалобам, которые не были нам вручены и на которые мы можем подать возражения, - уточнила Ирина Валиева.

Напомним, что суд приговорил бывших начальника райотдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника Кармаскалинского райотдела полиции Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, а начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука – к 6 годам лишения свободы.

Подсудимые по-прежнему настаивают на своей невиновности и вместе с адвокатами подали апелляционные жалобы с просьбой отменить приговор. Все они на данный момент уже уволены из органов.

Помимо этого, свою жалобу также подал и гособвинитель, который считает вынесенный приговор чрезмерно мягким. В суде прокуратура просила назначить наказание в размере 9 лет лишения свободы.

Изнасилованная девушка-дознаватель и ее адвокат также подали апелляционную жалобу на приговор Кировского районного суда Уфы, который в конце прошлого года определили наказание для трех полицейских экс-начальников, обвиненных в изнасиловании подчиненной.

- Во-первых, как следует из текста приговора, все трое до сих пор не лишены полицейских званий, и нам это кажется несправедливым, - уточнила Ирина Валиева в беседе с корреспондентом Медиакорсети. – Во-вторых, мы обнаружили и серьезные технические ошибки в тексте. Например, там указано, что подсудимые находились под домашним арестом с 31 октября 2018 года, но на самом деле суд поместил их под домашний арест только через полгода после задержания, а до этого они содержались в СИЗО.