Фото: pixabay.com
В России за сутки умерли 161 пациент с коронавирусом
27 мая, 18:11Общество
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Со вчерашнего дня в России скончались 161 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией.
Как пишет RT, общее число летальных исходов за время пандемии достигло почти четырех тысяч человек.
Днем ранее сообщалось о смерти 174 пациентов.
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