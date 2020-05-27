В России предложили заморозить тарифы ЖКХ

В настоящее время любая, даже самая незначительная экономия личных средств для граждан имеет огромное значение. Такое мнение высказал «Ленте.ру» член Общественного совета при Минстрое России Рифат Рузилевич Гарипов.

«Несмотря на то что в стране постепенно смягчается режим ограничений, восстановить свои доходы быстро не получится, — констатировал эксперт. — Ряд предприятий малого и среднего бизнеса в принципе не вернется после окончания режимов самоизоляции, а за каждым из них стоят конкретные люди, которые потеряли доход. Мы уже видим рост безработицы из-за пандемии в два раза». «Тарифы могут быть выше в четыре раза»

Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот

По мнению Гарипова, региональным властям следует рассмотреть варианты более серьезной поддержки для людей, которые остались без работы и средств. Предлагается отменить для них плату за услуги ЖКХ и сборы на содержание и ремонт многоквартирных жилых домов. «Такая помощь должна быть адресной и, что не менее важно, оперативной. Людям уже сейчас нечем оплачивать услуги, а сбор всевозможных документов и без пандемии был небыстрым процессом», — заключил эксперт.