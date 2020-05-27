В правительстве Башкирии уточнили, как долго продлится особый режим
Первый вице-премьер Андрей Назаров назвал дату, после которой могут внести изменения в ограничительный порядок.
Накануне, 26 мая, на оперативном совещании правительства Башкирии, первый вице-премьер Андрей Назаров в ходе обсуждения текущей ситуации сделал весьма важное замечание.
По его словам, в течение этой недели, то есть до самого конца мая, никаких изменений вноситься в режим ограничений для предприятий экономики не будет. Однако потом возможен пересмотр действующего порядка при условии стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Данное уточнение во многом касается и населения, поскольку пока действующие ограничения касаются деятельности торговых центров, детских садов, фитнес-клубов и т.д.
По последним данным, Башкирия вступила на затяжное плато. Ежедневное добавляется примерно по 80 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так что даже эксперты пока не спешат давать более точных прогнозов.