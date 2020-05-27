В правительстве Башкирии уточнили, как долго продлится особый режим

Накануне, 26 мая, на оперативном совещании правительства Башкирии, первый вице-премьер Андрей Назаров в ходе обсуждения текущей ситуации сделал весьма важное замечание.

По его словам, в течение этой недели, то есть до самого конца мая, никаких изменений вноситься в режим ограничений для предприятий экономики не будет. Однако потом возможен пересмотр действующего порядка при условии стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Данное уточнение во многом касается и населения, поскольку пока действующие ограничения касаются деятельности торговых центров, детских садов, фитнес-клубов и т.д.