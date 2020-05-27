В Мордовии медсестра пожаловалась на невыплату надбавок

Правоохранители проверяют информацию, опубликованную медсестрой Республиканской клинической больницы № 4. Ранее она написала, что не получила выплат, которые обещал президент, несмотря на то, что работала с коронавирусными пациентами и заразилась сама. Об этом пишет fedpress.ru.