В Мордовии медсестра пожаловалась на невыплату надбавок

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Медсестра одной из больниц Саранска написала в социальных сетях, что до сих пор не получила обещанные выплаты за лечение зараженных коронавирусом пациентов. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет.
Правоохранители проверяют информацию, опубликованную медсестрой Республиканской клинической больницы № 4. Ранее она написала, что не получила выплат, которые обещал президент, несмотря на то, что работала с коронавирусными пациентами и заразилась сама. Об этом пишет fedpress.ru.
Теперь следователям предстоит установить, действительно ли медсестре не были выплачены надбавки.
В Мордовии коронавирус был диагностирован у 1700 человек. Скончались 12 пациентов, более 550 выздоровели.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей