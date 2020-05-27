В Башкирии вынесли приговор 17-летней девушке, утопившей сестру в тазике

Как сообщает ТАСС, девушку приговорили к одному году лишения свободы. По решению судьи дело было переквалифицировано со ст. 105 УК РФ («Убийство») на ч. 1 ст. 109 УК РФ («Убийство по неосторожности»). При этом срок свой она будет отбывать дома, с некоторым количеством ограничений, как пояснили в суде.

Напомним, что трагический инцидент произошел 13 сентября прошлого года. Между девочками, выросшими и воспитывавшимся в приемной семье, возник конфликт. Старшая девочка заявила, что та мешает ей делать уроки. В какой-то момент, не выдержав, она решила утопить младшую сестру — засунула ее голову в таз, полной воды, затем удерживала ее голову.