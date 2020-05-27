В Башкирии учителям установили дополнительные выплаты

В сообщении сказано, что повышенные доплаты положены за классное руководства. На заседании президиума министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин сообщил, что выплаты будут делаться ежемесячно.

Средства, по словам министра, будут выделяться из федерального бюджета. Каждому педагогу планируют выделать пять тысяч рублей. Вместе с остальными доплатами общая сумма в среднем по республике будет составлять 7780 рублей. Если же педагог работает классным руководителем в нескольких классах, то сумму удвоят.