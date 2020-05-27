В Башкирии учителям установили дополнительные выплаты
27 мая, 16:09ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Новые выплаты педагоги начнут получать со следующего учебного года. Информацию предоставили в пресс-службе правительства Башкирии.
В сообщении сказано, что повышенные доплаты положены за классное руководства. На заседании президиума министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин сообщил, что выплаты будут делаться ежемесячно.
Средства, по словам министра, будут выделяться из федерального бюджета. Каждому педагогу планируют выделать пять тысяч рублей. Вместе с остальными доплатами общая сумма в среднем по республике будет составлять 7780 рублей. Если же педагог работает классным руководителем в нескольких классах, то сумму удвоят.
Предварительно сообщается, что выплаты будут получать 25418 классных руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
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