В Башкирии стало известно состояние заболевших коронавирусом
27 мая, 15:37ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В региональном минздраве подробно сообщили свежие оперативные данные о ситуации с коронавирусом в Башкирии.
Минздрав предоставил информацию о заболевших по состоянию на 14:00 27 мая. Напомним, ранее уже было известно, что в республике 2942 подтвержденных случая, за сутки прирост составил в 91 человек. В ведомстве эти данные подтвердили.
В больницах региона, по информации министерства, лечатся сейчас 874 человека. Количество тяжелобольных пациентов достигло 52 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 11 человек. Амбулаторно лечатся 1102 человека.
С внебольничной пневмонией за сутки госпитализировано 52 человека, всего за весь период пандемии пневмонией болело 6967 человек. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 32.
На коронавирус всего исследовали 204 230 человек, за сутки анализы были взяты у 5668 жителей Башкирии.
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