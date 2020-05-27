В Башкирии стало известно состояние заболевших коронавирусом

Минздрав предоставил информацию о заболевших по состоянию на 14:00 27 мая. Напомним, ранее уже было известно, что в республике 2942 подтвержденных случая, за сутки прирост составил в 91 человек. В ведомстве эти данные подтвердили.

В больницах региона, по информации министерства, лечатся сейчас 874 человека. Количество тяжелобольных пациентов достигло 52 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 11 человек. Амбулаторно лечатся 1102 человека.

С внебольничной пневмонией за сутки госпитализировано 52 человека, всего за весь период пандемии пневмонией болело 6967 человек. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 32.