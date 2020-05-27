В Башкирии спасатели предупредили о резком усилении ветра
27 мая, 14:21ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В республиканском МЧС сообщили, что в регионе ожидается штормовое усиление ветра.
По информации ведомства, в ближайшие два дня будет усиленный ветер и ухудшение погодных условий. Скорость ветра, отметили спасатели, при порывах будет достигать 15-20 метров в секунду. Прогноз предоставили на конец дня 27 мая, а также на 28 мая.
В Башгидрометцентре также появился уточненный прогноз о том, что 28 мая на территории региона ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет умеренный северный, возможно также и шквалистое усиление. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 26-31°, по северу до 21°.
Спасатели уже традиционно рекомендуют оставаться дома, по возможности ограничить выход из зданий и соблюдать меры предосторожности.
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