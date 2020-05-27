В Башкирии спасатели предупредили о резком усилении ветра

По информации ведомства, в ближайшие два дня будет усиленный ветер и ухудшение погодных условий. Скорость ветра, отметили спасатели, при порывах будет достигать 15-20 метров в секунду. Прогноз предоставили на конец дня 27 мая, а также на 28 мая.

В Башгидрометцентре также появился уточненный прогноз о том, что 28 мая на территории региона ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет умеренный северный, возможно также и шквалистое усиление. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 26-31°, по северу до 21°.