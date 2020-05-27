В Башкирии снова зафиксировано резкое увеличение числа заболевших коронавирусом
27 мая, 12:43ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом передал, что за сутки число заболевших увеличилось снова на 91 человек.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
По состоянию на 27 мая, количество больных новой коронавирусной инфекции в Башкирии достигло 2942 человек. О погибших снова нет никакой информации, вот уже некоторое время цифра остановилась на 18 умерших.
По числу заболевших Башкирия сегодня в статистике находится на 15-м месте. В последние дни ежесуточное количество выявленных больных COVID-19 колеблется в диапазоне от 80 до 90 человек. Напомним, что ученые из БГМУ и УГАТУ пришли к выводу, что республика находится на затяжном плато.
Что касается инфицированных по России, то за сутки количество заболевших снизилось до 8 338. Всего зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции в 85 субъектах.
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