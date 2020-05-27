В Башкирии снова зафиксировано резкое увеличение числа заболевших коронавирусом

По состоянию на 27 мая, количество больных новой коронавирусной инфекции в Башкирии достигло 2942 человек. О погибших снова нет никакой информации, вот уже некоторое время цифра остановилась на 18 умерших.

По числу заболевших Башкирия сегодня в статистике находится на 15-м месте. В последние дни ежесуточное количество выявленных больных COVID-19 колеблется в диапазоне от 80 до 90 человек. Напомним, что ученые из БГМУ и УГАТУ пришли к выводу, что республика находится на затяжном плато.