В Башкирии не будут продавать алкоголь в день Последнего звонка
Купить спиртное из-за праздника для выпускников нельзя будет уже в эту пятницу.
Последний звонок в Башкирии состоится уже в эту пятницу, 29 мая. Напомним, что для жителей республики это означает не только день прощания с любимыми учителями подрастающего поколения, но также и запрет на продажу алкоголя.
Госкомитет по торговле ранее уже напоминал, что по закону в республике действует запрет на продажу алкоголя в дни проведения мероприятий в школах. Исключение составляют только рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита.
Напомним, что «сухой закон» в определенные дни был введен по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова. К примеру, к таким дням, помимо школьных праздников, отнесли дни проведения сабантуев, День молодежи, День знаний. В этом году также впервые запретили продаже алкоголя в новогодние каникулы – с 4 по 6 января.