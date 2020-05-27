В Башкирии не будут продавать алкоголь в день Последнего звонка

Последний звонок в Башкирии состоится уже в эту пятницу, 29 мая. Напомним, что для жителей республики это означает не только день прощания с любимыми учителями подрастающего поколения, но также и запрет на продажу алкоголя.

Госкомитет по торговле ранее уже напоминал, что по закону в республике действует запрет на продажу алкоголя в дни проведения мероприятий в школах. Исключение составляют только рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита.