Уфимская мэрия озвучила дату запуска городских фонтанов
Дату старта работы городских фонтанов сообщили на оперативном совещании в уфимской мэрии. Подробности озвучил начальник Управления коммунального хозяйства и обустройства Рустем Хамитов.
По его словам, власти Уфы планируют запустить 21 фонтан в городе. Планируется, что они забьют уже 1 июня. Хамитов отметил, что раньше планировалось запустить фонтаны за месяц до назначенной даты, однако из-за пандемии коронавируса планы переменились.
В настоящий момент специалисты «Горзеленхоза» занимаются реконсервацией декоративных сооружений – от мусора и грязи очищаются чаши фонтанов, идет также очистка насосных станций, ревизия и смазка деталей.
Пробный запуск фонтанов запланирован на 30 мая. Каждый будет работать по индивидуальному графика. Дольше всего будут работать фонтаны в самых посещаемых местах города. В этом году возле каждого городского фонтана мэрия планирует установить стенды с просьбой соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.