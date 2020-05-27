Уфимская мэрия озвучила дату запуска городских фонтанов

По его словам, власти Уфы планируют запустить 21 фонтан в городе. Планируется, что они забьют уже 1 июня. Хамитов отметил, что раньше планировалось запустить фонтаны за месяц до назначенной даты, однако из-за пандемии коронавируса планы переменились.

В настоящий момент специалисты «Горзеленхоза» занимаются реконсервацией декоративных сооружений – от мусора и грязи очищаются чаши фонтанов, идет также очистка насосных станций, ревизия и смазка деталей.