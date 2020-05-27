Стали известны подробности заражения коронавирусом на УМПО в Уфе

Сегодня, 27 мая, в соцсетях и СМИ появилась информация о вспышке коронавируса на Уфимском моторостроительном производственном объединении, которое входит в холдинг ОДК и является одним из самых крупных промпредприятий башкирской столицы.

Медиакорсеть попросила прокомментировать данную информацию начальника управления корпоративных коммуникаций УМПО Ольгу Копцеву.

- Информация о вспышке коронавируса на нашем предприятии недостоверна и основана на непроверенных слухах, - сразу уточнила Ольга. - На нашем предприятии работает 21 264 человек. Разумеется, при текущей ситуации с распространением коронавируса в республике среди наших работников могли появиться инфицированные люди. При этом на предприятии установлен строгий входной контроль, каждое утро всем, кто приходит на предприятие, измеряется температура. Измерение проводится и в течение дня. Контролируется соблюдение социальной дистанции между работниками в столовой и на проходной и т.д. Имеется запас антисептиков. Мы стараемся свести риск к минимуму.

По словам Ольги Копцевой, начиная с 25 марта среди сотрудников УМПО было зафиксировано 11 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Один человек уже успешно излечился и продолжает работу. Два человека госпитализированы. Остальные лечатся дома. Всем были открыты больничные листы.

Напомним, что по состоянию на 27 мая количество больных новой коронавирусной инфекции в Башкирии достигло 2942 человек. По числу заболевших Башкирия сегодня находится на 15-м месте среди регионов России. В последние дни ежесуточное количество выявленных больных COVID-19 колеблется в диапазоне от 80 до 90 человек.