Роспотребнадзор рассказал о связи курения и коронавируса

Как сообщает газета “Известия”, курение негативно сказывается на общей работе легких. В связи с чем курильщики гораздо хуже переносят респираторные заболевания.

Также специалисты выяснили, что курение и употребление других изделий из табака повышает риски заражения коронавирусом через слизистую рта.

К группе риска относятся и пассивные курильщики.