Роспотребнадзор рассказал о связи курения и коронавируса

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Специалисты Роспотребнадзора заявили, что курящие люди наиболее подвержены тяжелым формам заболевания коронавирусом. Также они находятся в группе риска по заражению COVID-19.
Как сообщает газета “Известия”, курение негативно сказывается на общей работе легких. В связи с чем курильщики гораздо хуже переносят респираторные заболевания.
Также специалисты выяснили, что курение и употребление других изделий из табака повышает риски заражения коронавирусом через слизистую рта.
К группе риска относятся и пассивные курильщики.
Ранее ученые из Турции установили, что курение, ожирение, а также вредные выбросы в атмосферу повышают риск летального исхода от коронавируса.
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