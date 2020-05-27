Роспотребнадзор недосчитался двух зараженных коронавирусом на УМПО в Уфе

Сегодня, 27 мая, пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора опубликовала комментарий по поводу всколыхнувшей республику информации о вспышке коронавирусной инфекции среди работников УМПО.

В сообщении говорится, что управление Роспотребнадзора по РБ проводит эпидемиологическое расследование по факту заболевания девяти работников УМПО, которые заболели в течение месяца. Работодателю выдано постановление об отстранении заболевших сотрудников от работы. Все инфицированные работники - из разных цехов и не взаимодействовали между собой. Работодателю также выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, - говорится в сообщении.

Примечательно, что в комментарии, который ранее был предоставлен Медиакорсети начальником управления корпоративных коммуникаций Ольгой Копцевой, речь шла об 11 зараженных коронавирусом сотрудниках предприятия, выявленных, начиная с 25 марта.

- Один человек уже успешно излечился и продолжает работу. Два человека госпитализированы. Остальные лечатся дома. Всем были открыты больничные листы. На нашем предприятии работает 21 264 человека. Разумеется, при текущей ситуации с распространением коронавируса в республике среди наших работников могли появиться инфицированные люди, - пояснила Ольга Копцева. - При этом на предприятии установлен строгий входной контроль, каждое утро всем, кто приходит на предприятие, измеряется температура. Измерение проводится также в течение дня. Контролируется соблюдение социальной дистанции между работниками в столовой и на проходной и т.д. Имеется запас антисептиков. Мы стараемся свести риск к минимуму.

Напомним, что по состоянию на 27 мая количество больных новой коронавирусной инфекции в Башкирии достигло 2942 человек. По числу заболевших Башкирия сегодня находится на 15-м месте среди регионов России. В последние дни ежесуточное количество выявленных больных COVID-19 колеблется в диапазоне от 80 до 90 человек.