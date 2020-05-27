Роспотребнадзор: курильщики переносят коронавирус тяжелее, чем некурящие
Любопытную статистику переносимости опасного заболевания сообщили в надзорном ведомстве.
Как сообщают «Новые известия», у курильщиков коронавирус протекает в значительно тяжелой форме, чем у пациентов, которые не страдают этой вредной привычкой.
На сайте ведомства сообщается, что курение ухудшает работу легких и организму тяжелее справиться с коронавирусом, который в значительной степени поражает легкие.
«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий», - говорится на сайте ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора призывают граждан беречь здоровье, воздержаться от курения, напоминают о последствиях курения и о необходимости выполнять рекомендации медиков о борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, ученые Университета Уханя заявляли, что среди зараженных COVID-19 на долю курильщиков пришелся небольшой процент – всего 1,4%.
Ранее в Европейском журнале аллергии и клинической иммунологии была опубликована информация о тяжелой переносимости коронавируса у курильщиков.
Впрочем, позже исследователи из техасского Медицинского колледжа, Университета Южной Каролины и других учреждений назвали курение табака потенциальным фактором большего риска заражения. В любом случае, медики призывают граждан отказаться от вредной привычки.