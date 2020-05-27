На затяжном плато: в минздраве Башкирии сообщили, где чаще болеют коронавирусом

Согласно официальной статистике, на период 27 мая в Башкирии зарегистрировано 2942 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. В стационарах республики лечение проходят 694 человека. Из них тяжелых — 52, 11 человек находятся на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении находится 1102 человека с легкой формой заболевания. Эксперты сообщают, что республика выходит так называемое «затяжное плато» заболеваемости.

Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 на сегодняшний день находятся на лечении в ГКБ 18 в Уфе — 131 человек, следом идет Нефтекамск — здесь 71 человек с коронавирусом, в уфимской РКБ Куватова — 64 человека, 57 человек находятся под присмотром врачей из клиники БГМУ, в ГКБ 8 в Уфе — 52 человека, в салаватской городской больнице и кумертауской ЦРБ — 42 человека.

В РКИБ в Уфе проходят лечение 39 человек с коронавирусом, 33 человека с COVID-19 лежат в стерлитамакской ГКБ 2, 22 человека — в ишимбайской ЦРБ, 20 человек — чишминской больнице, 19 человек — в белебеевской ЦРБ, 16 зараженных — в дюртюлинской больнице, 15 - в верхнее-татышлинской, 14 — месягутовской больнице, по 11 человек с коронавирусом лечатся в больницах Октябрьского, села Исянгулово, а также ГКБ 11 в Уфе.

В Бирской ЦРБ лечение проходят 10 человек, в Туймазинской и Верхнеяркеевской больницах находятся по 9 человек, 8 человек в Баймакской ЦРБ, по 7 человек — в Кигинской и Белорецкой, по 6 человек — в Янаульской ЦРБ, Учалинской, Акъярской и Мелеузовской.