В Башкирии на сотрудника Росреестра завели уголовное дело

В пресс-службе сообщили, что в ведомство обратился руководитель регионального Управления Россреестра, который подозревал бывшего государственного регистратора прав в неправомерных действиях.

По результатам проверки выяснили, что сотрудник назначил себя ответственным по пяти заявлениям о постановке земель на государственный кадастровый учет. После этого он удовлетворил поступившие заявления, хотя процедуру нужно было приостановить.

В результате его действий общая площадь двух земельных участков в Уфе увеличилась для индивидуальной застройки до 350 квадратных метров под жилую застройку. Вид разрешенного земельного участка изменился – ранее на нем находилось развлекательное учреждение «А-кафе», а сейчас появилась возможность построить многоэтажные дома. Также он поставил на учет развлекательное учреждение, на возможность строительства многоэтажных домов, постановлены на учет два земельных участка в Кировском и Октябрьском районах г. Уфы общей кадастровой стоимостью свыше 100 млн рублей.