МЭР: власти предоставили 3,3 трлн рублей на борьбу с последствиями пандемии

При этом существенная часть мер рассчитана главным образом на сегмент МСБ из числа самых пострадавших отраслей, пояснил министр. В целом таких отраслей 42, в них трудится свыше шести миллионов человек.

Решетников отметил, что общенациональный план развития экономики содержит меры, направленные на поддержку инвестиций, в том числе механизм «зеленых» облигаций, передает ТАСС.

«В общенациональном плане, который сегодня обсуждают в правительстве, есть большой блок вопросов, посвященный поддержке инвестиций, созданию новых инвестиционных инструментов. В частности, как вы знаете, в настоящее время в режиме эксперимента у нас внедряют механизм „вечных“ облигаций, благодаря чему финансируется инвестпрограмма РЖД», — пояснил он.

«За счет таких и подобных инструментов, а у нас прорабатывается и вопрос „зеленых“ облигаций, и еще некоторые инструменты сейчас обсуждаются, мы рассчитываем значительно нарастить инвестиционный поток, и паузу, которая сейчас у нас есть или которая прогнозируется, нужно максимально быстро исправить», — сказал министр.

Бюджеты регионов сегодня самые уязвимые, поскольку они столкнулись с существенным сокращением налоговых поступлений, и следует сосредоточиться непосредственно на поддержке субъектов РФ, считает глава МЭР.

«Они уже столкнулись либо столкнутся с уменьшением поступлений по упрощенной системе налогообложения. Именно это в настоящее время — зона риска», — уточнил Решетников.