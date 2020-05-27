МЭР: власти предоставили 3,3 трлн рублей на борьбу с последствиями пандемии
Общая стоимость антикризисных мер поддержки экономики России, направленных на борьбу с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции, на сегодняшний день равна 3,3 трлн рублей. Такие цифры озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
При этом существенная часть мер рассчитана главным образом на сегмент МСБ из числа самых пострадавших отраслей, пояснил министр. В целом таких отраслей 42, в них трудится свыше шести миллионов человек.
Решетников отметил, что общенациональный план развития экономики содержит меры, направленные на поддержку инвестиций, в том числе механизм «зеленых» облигаций, передает ТАСС.
«В общенациональном плане, который сегодня обсуждают в правительстве, есть большой блок вопросов, посвященный поддержке инвестиций, созданию новых инвестиционных инструментов. В частности, как вы знаете, в настоящее время в режиме эксперимента у нас внедряют механизм „вечных“ облигаций, благодаря чему финансируется инвестпрограмма РЖД», — пояснил он.
«За счет таких и подобных инструментов, а у нас прорабатывается и вопрос „зеленых“ облигаций, и еще некоторые инструменты сейчас обсуждаются, мы рассчитываем значительно нарастить инвестиционный поток, и паузу, которая сейчас у нас есть или которая прогнозируется, нужно максимально быстро исправить», — сказал министр.
Бюджеты регионов сегодня самые уязвимые, поскольку они столкнулись с существенным сокращением налоговых поступлений, и следует сосредоточиться непосредственно на поддержке субъектов РФ, считает глава МЭР.
«Они уже столкнулись либо столкнутся с уменьшением поступлений по упрощенной системе налогообложения. Именно это в настоящее время — зона риска», — уточнил Решетников.
Помимо этого, многие регионы в целях поддержки торговли снижают размер налога на имущество, рассказал министр. Следует поддерживать регионы и внедрять разумную политику в вопросах МСУ.