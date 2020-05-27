Медсестра из Башкирии выиграла крупный приз в лотерею

Стоимость недвижимости оценивается в 700 тысяч рублей. Региона Осипова выиграла его в 1318-м тираже лотереи «Русское лото». Девушка рассказала, что купила билеты через мобильно приложение.

— Обычно я не читаю сообщения на телефоне, но оповещение о выигрыше заметила сразу. Когда увидела приз в личном кабинете «Столото», растерялась. Трясущими руками набрала номер мужа и рассказала о победе. — говорит женщина