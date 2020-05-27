Медсестра из Башкирии выиграла крупный приз в лотерею
27 мая, 16:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: Столото
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В пресс-службе «Столото» сообщили, что уроженка Уфы стала обладательницей загородного дома.
Стоимость недвижимости оценивается в 700 тысяч рублей. Региона Осипова выиграла его в 1318-м тираже лотереи «Русское лото». Девушка рассказала, что купила билеты через мобильно приложение.
— Обычно я не читаю сообщения на телефоне, но оповещение о выигрыше заметила сразу. Когда увидела приз в личном кабинете «Столото», растерялась. Трясущими руками набрала номер мужа и рассказала о победе. — говорит женщина
Девушка приняла решение оформить выигрыш деньгами, часть средства она планирует направить на благотворительность, а также помочь родителям с ремонтом дома.
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