МЭА: в 2020 году максимально снизятся выбросы СО2

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Представители Международного энергетического агентства (МЭА) сообщили, что в текущем году, вероятнее всего, произойдет самое сильное снижение выброса диоксида углерода в атмосферу.
Как сообщает газета “Известия”, выбросы могут упасть на 8* - до 2,6 Гт. Последний раз такие данные фиксировались порядка десяти лет назад. В 2009 году снижение выбросов произошло на 0,4 Гт из-за кризиса.
Но специалисты добавили, что после резких кризисных сокращений, объемы выбросов также быстро и восстанавливаются. Избежать этого возможно, если соблюдать концепцию “чистой энергии”.
По существующей информации, в мае спрос на нефть на фоне снятия ограничений увеличился на 20%.
Тем не менее, Росприроднадзор все же зафиксировал улучшение воздуха в городах в период самоизоляции. Наибольшее сокращение выбросов было зафиксировано в Магнитогорске, Братске, Липецке, Череповце, Чите, Норильске и Медногорске
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