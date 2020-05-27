МЭА: в 2020 году максимально снизятся выбросы СО2

Как сообщает газета “Известия”, выбросы могут упасть на 8* - до 2,6 Гт. Последний раз такие данные фиксировались порядка десяти лет назад. В 2009 году снижение выбросов произошло на 0,4 Гт из-за кризиса.

Но специалисты добавили, что после резких кризисных сокращений, объемы выбросов также быстро и восстанавливаются. Избежать этого возможно, если соблюдать концепцию “чистой энергии”.

По существующей информации, в мае спрос на нефть на фоне снятия ограничений увеличился на 20%.