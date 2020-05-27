Комиссар НХЛ Беттмэн сегодня объявит о возобновлении сезона

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сегодня объявит о возобновлении сезона. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт лиги.

Выступление Беттмэна будут транслировать в прямом эфире американские и канадские телеканалы, а также сайт НХЛ.

Североамериканские журналисты предполагают, что количество оставшихся матчей регулярного чемпионата будет сокращено, а число участников плей-офф – увеличено с 16 до 24 команд.