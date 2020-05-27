Комиссар НХЛ Беттмэн сегодня объявит о возобновлении сезона

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Начало выступления назначено на 23:30 по московскому времени.
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сегодня объявит о возобновлении сезона. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт лиги.
Выступление Беттмэна будут транслировать в прямом эфире американские и канадские телеканалы, а также сайт НХЛ.
Североамериканские журналисты предполагают, что количество оставшихся матчей регулярного чемпионата будет сокращено, а число участников плей-офф – увеличено с 16 до 24 команд.
Напомним, что сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.
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