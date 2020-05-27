«Единая Россия» внесет поправки в ТК о защите прав сотрудников на «удаленке»

В настоящее время все предложенные изменения изучают эксперты Российского союза предпринимателей и промышленников, а также члены Федерации независимых профсоюзов России.

«Новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника, ставшие обыденностью из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией, в будущем будут только развиваться», - заявил Дмитрий Медведев. - «В этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан».

Главными особенностями удаленной работы являются выполнение обязанностей вне офиса и контактирование с начальством через интернет. По этой причине необходимо сделать так, чтобы любыми документами тоже можно было обмениваться через сеть. Это должно быть закреплено в трудовом договоре о дистанционной работе, который тоже будет заключаться удаленно. В документе будут указываться все особенности труда, например, должен ли сотрудник использовать свой компьютер, или всю необходимую технику будет предоставлять работадатель. В первом случае сотруднику будет положена компенсация от руководства за использование личного оборудования.

Один из авторов поправок, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что поправки помогут установить четкое время работы и отдыха удаленного сотрудника. Также договор будет предусматривать ситуацию, в которой работник сможет лично выбирать график работы. Для этого будет необходимо установить и график взаимодействий с работадателем. Вне этого графика работник будет иметь полное право не реагировать на звонки и сообщения начальства. Также отмечается, что договор будет учитывать форс-мажорные ситуации, во время которых сотрудника с его согласия и при наличии дополнительной оплаты можно будет обязать работать сверхурочно.

Отмечается, что внесение предложенных поправок в Трудовой кодекс состоится в июне этого года.

Как сообщает сайт «Единой России», в мае правозащитный центр ЕР провел в каждом регионе страны онлайн приемы по трудовым вопросам. За неделю специалисты обработали почти шесть тысяч сообщений о нарушении трудовых прав и проконсультировали обратившихся.

“Пандемия коронавируса выявила несовершенство отдельных норм в правовом поле. В частности, в нашей республике мы фиксируем случаи нарушения трудовых прав граждан. В государственную инспекцию труда в Республике Башкортостан ежедневно поступает 40 – 50 жалоб. Кроме того, есть обращения и в адрес депутатов. Люди жалуются на принуждение к отпуску или увольнению, на неоплату, либо неполную оплату труда, выполняемого дистанционно.