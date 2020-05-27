Байден публично оскорбил Дональда Трампа

В процессе интервью журналистка напомнила, что в ходе церемонии в День поминовения Трамп появился без маски, при том как Байден на этом мероприятии был в ней. После этого Трамп в соцсети сделал ретвит фотоснимка Байдена в маске. Согласно предположению журналистки, так Дональд Трамп хотел унизить Байдена, пишет RNS.