В Уфе простились с альпинистом, погибшим при восхождении на Эверест

В Уфе простились с Рустемом Амировым. Опытный башкирский альпинист погиб при восхождении на гору Эверест. По словам друзей это была его главная цель в жизни. Он не дошел до пика высотой 8,5 тысяч метров буквально 100 метров.

К трагической экспедиции альпинист готовился несколько лет. Подобные восхождения требуют серьезной физической и материальной подготовки. Рустем Амиров хотел покорить крышу мира. О горе Эверест снимают фильмы, рассказывают красивые истории. Однако многие и не подозревают насколько опасен подъем на вершину. По оценкам экспертов, при попытках свершить восхождение погибло более 200 человек.

О том, что Рустем шел на риск знали его родные. С женой Галиной они часто вместе покоряли вершины.

- Места стоит того, чтобы жить, а любовь, чтобы ждать. Это было нашим девизом, - рассказывает Галина Амирова. - Когда он решил посвятить свою жизнь горам на профессиональном уровне, я его поддерживала.

Он очень просил: « не подрезай мне крылья». Я его во всем и поддерживала. Я понимала, какой это риск. Рустем Амиров более 10 лет покорял вершины. 12 раз поднимался на Эльбрус как спортсмен и как гид, покорил Пик Ленина, Хан-Тенгри и Чоу Ю. Сейчас сложно разобраться в обстоятельствах трагедии, - говорит жена альпиниста.

Сначала он стал жертвой мошенников, которым он перевел деньги, был вынужден изменить маршрут. Затем акклиматизация, вирус, сразивший лагерь альпинистов, а затем переохлаждение.