В Башкирии жильцов из аварийного дома переселили в разрушающийся

Случай произошел в городе Благовещенск.

Жильцы дома по улице Демьяна Бедного, 68/5 в Благовещенке (Башкирия) жалуются на то, что их из аварийного жилья переселили в разрушающуюся новостройку. Сюжет об этом вышел на телеканале ГТРК Башкортостан в эфире программы «Вести».

По словам жильцов, этот дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году. Однако из-за многочисленных нарушений прокуратура позже аннулировала акт ввода в эксплуатацию. Но к этому времени дом уже заселили.

Жители рассказывают, что их торопили с заселением.

- Кнутом нас заселяли, кнутом, - говорит одна из жительниц. – В нашем доме, я вот с Лобастова, отключили газ. Зима, холод, ноябрь месяц. Мы вынуждены были сюда переехать.

Сейчас дом рассыпается на глазах у людей: огромные трещины по стенам, протекает крыша, плесень по стенам и т.д.

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В администрации Благовещенска сообщили, что дом пригоден для жилья. Но при этом заметили, что нарушения действительно есть и пообещали, что администрация совместно с застройщиком будет исправлять эту ситуацию.

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