В Башкирии внесены изменения в расписание пригородных поездов

Такие меры приняты из-за ремонта железнодорожного пути.

В Башкирии ремонтируют железнодорожные пути на перегоне Талды-булак-Абдуллино Куйбышевской железной дороги. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

- 10-29,30 мая, 02,05,07,09,13,16,20 июня 2017 года пригородный поезд № 6455/6457 Уфа – Раевка – Абдулино будет следовать до станции Приютово, далее на участке Приютово - Абдулино отменен.

- 11-26,30,31 мая, 14,17,21 июня 2017 года пригородный поезд № 6465 Раевка – Абдулино будет следовать до ст. Приютово, далее на участке Приютово - Абдулино отменен.

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