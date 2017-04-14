В Башкирии внесены изменения в расписание пригородных поездов

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Такие меры приняты из-за ремонта железнодорожного пути.
В Башкирии ремонтируют железнодорожные пути на перегоне Талды-булак-Абдуллино Куйбышевской железной дороги. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
- 10-29,30 мая, 02,05,07,09,13,16,20 июня 2017 года пригородный поезд № 6455/6457 Уфа – Раевка – Абдулино будет следовать до станции Приютово, далее на участке Приютово - Абдулино отменен.
Источник: Администрация Уфы
- 11-26,30,31 мая, 14,17,21 июня 2017 года пригородный поезд № 6465 Раевка – Абдулино будет следовать до ст. Приютово, далее на участке Приютово - Абдулино отменен.
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