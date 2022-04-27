Ветеринар рассказал, как обезопасить себя при нападении бродячих собак

«Поэтому если вы побежите, она точно попытается догнать и укусить. Лучше всего прижаться чему-нибудь и точно не поворачиваться спиной,» — объяснил Цыпленков. «Нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть. Здесь поможет камень в руке, палка либо угрозы поймать животное курткой», — добавил он.