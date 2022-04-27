В Омске врачи спасли беременную женщину с почти полным поражением легких

Омские медики спасли жизнь местной жительнице, поступившей в городской роддом на 32-й неделе беременности и с жалобами на высокую температуру. Родоразрешение также прошло благополучно.

При первичном обследовании у пациентки диагностировали незначительное поражение легких. Однако ее состояние начало быстро ухудшаться, и врачи родильного дома обратились за помощью к коллегам из федеральных медицинских центров, пишут «Народные новости». Было принято решение провести экстренное кесарево сечение, в результате чего родился здоровый ребенок. А состояние его матери оставляло желать лучшего — спустя несколько дней показатель поражения ее легких составил 94%. В итоге, благодаря усилиям врачей, она сначала была переведена с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на неинвазивную подачу кислорода, а затем отпала необходимость и в этом, после чего омичка была выписана из лечебного учреждения.

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