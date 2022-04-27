В Башкирии идут поиски четырех несовершеннолетних детей

В Башкирии идут поиски четырех несовершеннолетних детей
В Башкирии идут поиски четырех несовершеннолетних детей
Вчера, 10:04ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Четыре мальчика 2007, 2009 и 2010 годов рождения пропали в Ишимбае. Сегодня поиск объявил поисковый отряд «Отклик».

В Башкирии начались поиски четырех несовершеннолетних детей. Местонахождение мальчиков неизвестно с 26 апреля.

Шакиров Данил (2007 года рождения): рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, короткие темные волосы, глаза — карие. Был одет в черную кофту, белую футболку, спортивное трико темное и черные кроссовки.

Фото:vk.com

Хасанов Тимофей (2009 года рождения): рост 158 сантиметров, телосложение худощавое, волосы — короткие русые, глаза — карие. На момент пропажи был одет в синюю олимпийку, синюю рубашку, синие джинсы, черно-красные кроссовки.

Фото:vk.com

Губайдулин Тимур (2009 года рождения): рост 150 см, телосложение плотное, волосы короткие темные, глаза карие. На момент пропажи был одет в синюю толстовку с красными рукавами, трико синего цвета, черно-белые кроссовки.

Фото:vk.com

Губайдуллин Эмиль (2010 года рождения): рост 150 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в черно-красную олимпийку, белую рубашку, синие джинсы, черно-белые кроссовки.

Фото:vk.com

Так, всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей, сообщить по телефону: 89871060601 или 02

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы