В Башкирии идут поиски четырех несовершеннолетних детей

Четыре мальчика 2007, 2009 и 2010 годов рождения пропали в Ишимбае. Сегодня поиск объявил поисковый отряд «Отклик».

В Башкирии начались поиски четырех несовершеннолетних детей. Местонахождение мальчиков неизвестно с 26 апреля. Шакиров Данил (2007 года рождения): рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, короткие темные волосы, глаза — карие. Был одет в черную кофту, белую футболку, спортивное трико темное и черные кроссовки. Фото: vk.com Хасанов Тимофей (2009 года рождения): рост 158 сантиметров, телосложение худощавое, волосы — короткие русые, глаза — карие. На момент пропажи был одет в синюю олимпийку, синюю рубашку, синие джинсы, черно-красные кроссовки. Фото: vk.com Губайдулин Тимур (2009 года рождения): рост 150 см, телосложение плотное, волосы короткие темные, глаза карие. На момент пропажи был одет в синюю толстовку с красными рукавами, трико синего цвета, черно-белые кроссовки. Фото: vk.com Губайдуллин Эмиль (2010 года рождения): рост 150 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в черно-красную олимпийку, белую рубашку, синие джинсы, черно-белые кроссовки. Фото: vk.com Так, всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей, сообщить по телефону: 89871060601 или 02

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter