В Башкирии 71-летняя пенсионерка влюбилась в иностранца и лишилась 540 тысяч рублей

Жительница Стерлитамака познакомилась в социальных сетях с иностранцем по имени Марсуэлло, который позже попросил 540 тысяч рублей в долг у пенсионерки на оплату перелета в Россию, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В Башкирии 71-летняя женщина осталась с разбитым сердцем и кредитом в 540 тысяч рублей из-за мошенника по имени «Марсуэлло». Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, пострадавшая жительница Стерлитамака познакомилась с иностранцем в социальных сетях. После продолжительного общения Марсуэлло решил прилететь в Россию, но вот денежных средств на перелет у мужчины не было, потому он и попросил у 71-летней пенсионерки в долг 540 тысяч рублей. Известно, что женщина взяла кредит и перевела аферисту необходимую сумму, однако после Марсуэлло перестал выходить на связь. Так, в МВД отмечают, что только за последние сутки ущерб от действий мошенников в Башкирии составил более одного миллиона рублей.

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