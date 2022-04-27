Первый трансграничный ж/д мост из России в КНР достроили в ЕАО

На церемонии, посвященной окончанию строительства моста и обеспечивающей инфраструктуры в селе Нижнеленинском Еврейской автономной области, с участием полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, главы ЕАО Ростислава Гольдштейна и руководства АО «Бамтоннельстрой-Мост» было открыто движение по новой железнодорожной ветке.

Как пишет eaomedia.ru со ссылкой на информацию первого заместителя генерального директора АО «Бамтоннельстрой-Мост» Сергея Юрченко, в станционном парке 11 железнодорожных путей, из которых шесть соответствуют российскому стандарту, а остальные — китайскому. Таким образом обеспечена пропускная способность ежесуточно восьми пар составов из 72 вагонов каждый. Сотрудники компании «Бамтоннельстрой-Мост» из рук Юрия Трутнева, выполнявшего поручение российского правительства, получили благодарности в связи с особым вкладом, который они внесли благодаря участию в строительстве железнодорожного мостового перехода. По информации руководителя АО «Бамтоннельстрой-Мост» Александра Попова, строительству объекта сопутствовали сложные природные климатические условия, работа шла на подтопляемой территории. Но даже с учетом этого объект удалось сдать досрочно, на пять месяцев раньше, чем планировалось. За это время было установлено 2650 тонн мостовых металлоконструкций, свыше 12 тысяч металлоконструкций вспомогательного характера, возведено 28 300 кубометров бетонных и железобетонных конструкций. 3 миллиона 600 тысяч кубометров ушло на отсыпку насыпи. Завершена укладка 24 километров 143 метров железнодорожных путей. Объем возведенной защитной дамбы — 32 тысячи кубометров. Мост способен пропускать 24 миллиона тонн груза ежегодно. Общая длина сооружения со стороны России вместе с подходами составила 5272 метра. По словам Ростислава Гольдштейна, сделано все необходимое для того, чтобы предмостовая территория стала транспортно-логистическим узлом. Он сообщил о необходимости расширения номенклатуры грузов. А пассажиры должны ездить с комфортом. Юрий Трутнев лично разрешил запустить движение по первому трансграничному железнодорожному мосту Нижнеленинское — Тунцзян, связавшему РФ и КНР. Он назвал это событие не единичным случаем, а частью большой работы, проводимой российским правительством для того, чтобы развивались транспортные коридоры в восточном направлении. «Сегодня Россия разворачивается на Восток», — отметил он. В связи с давлением, оказываемым недружественными странами, растет международная напряженность. Развитие экономических связей с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет создать основу для стабильности и мира в регионе, что является крайне важным сегодня.

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