ОК запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев

ОК запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев

ОК запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев

Вчера, 22:42
Общество
Фото: Одноклассники
Одноклассники предложат пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео.

Запуск стал очередным шагом в создании комфортной и безопасной среды для общения внутри социальной сети.

ОК уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы обнаружения нежелательного контента. Технология собственной разработки ОК на базе нейросетей автоматически определяет потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии, которые могут быть неприятны пользователям. Теперь, если пользователь столкнулся с неприемлемыми комментариями в обсуждениях, сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить отображение потенциально неприятных комментариев.

Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе «Настройки публичности». Функция уже работает в приложении ОК на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети.

Ранее ОК запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. С тех пор пользователи, которые нарушают правила соцсети и выражают свое мнение враждебно по отношению к другим, получают временный запрет на комментирование любого контента в ОК. При попытке оставить комментарий соцсеть показывает уведомление и ссылку на правила поведения. Кроме того, авторы комментариев могут получить временный «отдых» от дискуссий, если на их высказывания поступает много жалоб и система определила их как токсичные и агрессивные.

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