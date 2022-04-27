Обнародована архитектура деловой программы ПМЭФ-2022

Организаторы ПМЭФ-2022 сообщили, что разделили основную деловую программу на тематические направления. Как сообщает сайт newsnn.ru, всего их будет четыре.
Несколько сессий состоятся в рамках трека под названием «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени». Участники будут решать вопросы, напрямую связанные с восстановлением отечественной экономики, а также с международным сотрудничеством в ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Трек предполагает, кроме прочего, сессии, в ходе которых участники мероприятия обсудят трансформацию международной торговли и эффективность деятельности представителей бизнеса в новых для них логистических реалиях.
Темой второго тематического блока деловой программы станет «Экономика России: новые задачи и горизонты». По словам организаторов, они запланировали детальное изучение новых глобальных вызовов, с которыми столкнулась Россия. Они диктуют нашему государству принципиально иные правила игры, как следует из комментариев советника Владимира Путина, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Он акцентировал внимание на том, что под новыми вызовами всегда нужно понимать появление новых возможностей. И это доказывает повестка, охватывающая все главные темы развития страны и ее общества, как полагает Кобяков.
«ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства», – сообщил советник российского лидера.
Следующий трек получил название «Современные технологии – человечеству: создавая ответственное будущее». Список его основных тем выглядит так: международная кооперация в сфере науки, информационная безопасность и цифровой суверенитет, техноэтика и цифровизация государственной системы здравоохранения.
В тематическом блоке «Инвестиции в человека – инвестиции в развитие» пройдут деловые сессии на такие темы: культурные коды новых реалий, новые навыки сотрудников российских компаний и организаций и модели занятости населения страны в постковидный период. Отдельно проведут сессию, участникам которой предстоит обсудить наилучшие способы развития человеческого капитала.
Организаторы ПМЭФ-2022 сообщили, что в этом блоке планируются в том числе сессии для изучения нюансов развития творческих индустрий, сферы образования и спорта.
На ПМЭФ-2022 состоится ряд важных мероприятий. В их числе – Региональный консультативный форум B20, российский форум малого и среднего предпринимательства, международный молодежный экономический форум, форум «Лекарственная безопасность», Форум креативного бизнеса, форум «Арктика – территория диалога», а также диалог «ПМЭФ Юниор».
С полной архитектурой деловой программы масштабного форума можно ознакомиться на его официальном сайте: forumspb.com. Официальный информационный партнер ПМЭФ-2022 – федеральный медиахолдинг 1MI.