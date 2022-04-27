Модульбанк начал инвестировать в молодые российские производства

Модульбанк начал инвестировать в молодые российские производства
Модульбанк начал инвестировать в молодые российские производства
Вчера, 12:17ОбществоФото: piqsels.com
Модульбанк создал направление «Мануфактура», которое поможет молодым российским производителям начать или развить работу в новых реалиях. Задача банка — вырастить как можно больше предприятий, которые смогут развиваться необходимыми для новой экономики России темпами.

В рамках «Мануфактуры» банк предлагает себя в качестве инвестора и партнера, который поддержит новое предприятие своими ресурсами и экспертизой. Главное, что предстоит сделать в рамках сотрудничества, — расширить линейку продукции и увеличить обороты. Условия инвестирования обсуждаются индивидуально, сообщает newsnn.ru.

Уже сейчас предприниматели могут оформить в Модульбанке льготные кредиты на закупку сырья или на другие расходы, а в будущем для них откроется целый набор сервисов для развития производственного бизнеса. Речь идет о помощи с закупкой оборудования и комплектующих, поддержке опытных менторов и аренде оборудованных площадок под цеха на льготных условиях.

Первый, кто воспользовался «Мануфактурой», стало производство комбучи и натуральных лимонадов Rawish.

Ранее в 2021 году Модульбанк запустил пакет услуг «Маркетплейс», в который постепенно вошел полный цикл сопровождения продавцов на торговых площадках: от выбора ниши и оформления витрины до помощи с поставками товара из КНР.

Направление «Мануфактура» также будет пополняться сервисами, которые позволят предпринимателю закрыть отдельные бизнес-процессы, вплоть до закупок и маркетинга. Также молодая производственная компания сможет воспользоваться опытом Модульбанка в работе с маркетплейсами и оперативно наладить каналы сбыта своей продукции.

Член правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что сегодня российская экономика особенно нуждается в предпринимателях, и банк со своей стороны создает всю необходимую инфраструктуру, в том числе небанковскую, для их роста и развития. По его словам, на конец прошлого месяца сокращение импорта потребительских товаров составило 56%, то есть для наших предприятий появляется оперативный простор.

«Поэтому мы хотим поддержать производства и хотим, чтобы на рынке появлялось все больше продуктов с гордой наклейкой „Сделано в России“», — сказал он.

Чтобы подключиться к «Мануфактуре», нужно быть клиентом Модульбанка. Счет можно открыть онлайн за пять минут и сразу же начать пользоваться сервисами банка.

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