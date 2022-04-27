Корпорация МСП проинформировала о спросе на продукцию малого и среднего бизнеса

Корпорация МСП проинформировала о спросе на продукцию малого и среднего бизнеса
Корпорация МСП проинформировала о спросе на продукцию малого и среднего бизнеса
Вчера, 17:17ОбществоФото: piqsels.com
На платформе МСП.РФ оцифрованы данные о спросе крупнейших производственных компаний и ретейлеров из Российской Федерации и Беларуси на поставки продукции в рамках сервиса «Производственная кооперация и сбыт».

Малый и средний бизнес (МСБ) сможет в онлайн-режиме получать все необходимые данные и направлять коммерческие предложения.

Платформа МСП.РФ предлагает пользователям детальную информацию более чем по 11 тысячам позиций, сообщают корреспонденты rg.ru. Покупать продукцию сельскохозяйственных производителей могут крупные компании, а также небольшие кафе, рестораны и гостиницы.

Благодаря появлению новой функции у крупных структур и ретейлеров появились возможности для поиска проверенных МСП-поставщиков и импортозамещающей продукции в том числе. Представители МСБ смогут, в свою очередь, найти новые каналы сбыта выпускаемых ими товаров. Подбор поставщика в конкретном российском субъекте возможен с помощью реестра, в котором фигурируют поставщики продуктов.

«Создаются своеобразная онлайн-биржа контактов и каталог продукции проверенных поставщиков и покупателей, — сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. — Рестораторы через реестр могут найти поставщика продуктов питания, а крупные производственные предприятия — замену ушедшим иностранным фирмам и восстановить цепочки поставок товаров».

Наряду с этим сервис предложил предпринимателям доступ к сведениям о долгосрочном спросе на товары крупных структур с государственным участием. На данный момент на площадке оцифровали и разместили уже около трех тысяч позиций, уточнил руководитель корпорации.

Представители бизнеса после изучения спроса могут подавать заявки на участие в программе под названием «Выращивание» с целью подготовки к закупкам в рамках 223-ФЗ. Запланирована реализация ее в пилотном режиме, проинформировал Исаевич.

Цифровую платформу Корпорация МСП создала совместными усилиями с Минэкономразвития РФ. Запустили ее в начале февраля текущего года. Проект реализуется в рамках масштабного национального проекта, ориентированного на поддержку российских предпринимателей.

Сервис «Производственная кооперация и сбыт» запустили в начале апреля. С того момента в реестр промышленных организаций включили 13 тысяч компаний. Общая их численность достигает на данный момент 22 тысяч.

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