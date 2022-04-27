Газпромбанк Автолизинг снижает процентные ставки для своих клиентов

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в непростых экономических условиях Газпромбанк Автолизинг объявляет о снижении процентных ставок на лизинг всех типов техники. Размер скидки индивидуален для каждого клиента и зависит от ряда факторов.

В лизинговой компании ожидают снижения ключевой ставки рефинансирования, поэтому нынешний пересмотр предложения станет своего рода игрой на опережение. «Бизнес ежедневно сталкивается с необходимостью решения логистических и производственных задач, задействуя технику в перевозке сотрудников или продукции, а также в оказании услуг, — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг. — После резкого скачка в конце февраля ключевой ставки рефинансирования — основы для формирования предложения по всем финансовым продуктам — банки и лизинговые компании были вынуждены скорректировать процентные ставки. Однако уже 8 апреля Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки до 17%, что дает нам основание прогнозировать дальнейшее движение вниз. Так было в кризисном 2015 году, когда за 7 месяцев ставка откатилась с 17,5% до 11,5%. Поэтому сейчас, не дожидаясь дальнейших мер от регулятора, мы идем навстречу нашим клиентам и улучшаем для них предложение в индивидуальном порядке». Решение снизить процентную ставку по лизингу — не единственный пример клиентоориентированности от Газпромбанк Автолизинга. Так, недавно компания объявила о запуске возвратного лизинга — быстрого способа для юридических лиц и предпринимателей за счет имеющегося транспорта пополнить оборотные средства и направить их на развитие бизнеса. А действующая программа лояльности позволяет им экономить значительные суммы на заправках: скидка по карте «ОПТИ 24» достигает 9% в зависимости от выбранного типа топлива.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter