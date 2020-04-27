Житель Москвы похитил 100 рублей из аптеки

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На востоке российской столицы неизвестный, угрожая фармацевту аптеки пистолетом, похитил из кассы 100 рублей.
Инцидент произошел 26 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что деньги были похищены из аптеки, расположенной в доме №15 по Сиреневому бульвару. По словам фармацевта, неизвестный под угрозой оружия заставил выдать ему указанную сумму из кассы. Затем похититель скрылся.
Правоохранители проводят проверку по факту данного инцидента.
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