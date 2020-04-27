В Прикамье Роспотребнадзор проверил уровень радиации

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В Пермском регионе Роспотребнадзор проверил уровень радиации. Подчеркивается, что в первом квартале техногенных или радиационных негативных ситуаций зафиксировано не было.
Как сообщает properm.ru, радиация была проверена на территории Перми, Березников, Соликамска, Кудымкара, Чусова, Губахе, а также Чернушки.
По результатам мониторинга в первом квартале текущего года радиационная обстановка оценивается как стабильно благоприятная. Мощности на открытых территориях не превышают нормативов.
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