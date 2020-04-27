В Прикамье Роспотребнадзор проверил уровень радиации

Как сообщает properm.ru , радиация была проверена на территории Перми, Березников, Соликамска, Кудымкара, Чусова, Губахе, а также Чернушки.

По результатам мониторинга в первом квартале текущего года радиационная обстановка оценивается как стабильно благоприятная. Мощности на открытых территориях не превышают нормативов.