В Казахстане продлили режим ЧП из-за COVID-19 до 11 мая

Публикация об этом на интернет-сайте главы государства появилась 27 апреля, сообщает газета «Известия».

В тексте подчеркивается, что решение президента обусловлено сложившейся ситуацией. Отмечается также, что оно принималось на основании предложения Госкомиссии и после обсуждения с экспертами

В Указе сообщается, что режим ЧП закончится 11 мая, если в стране не произойдет масштабная вспышка коронавируса.

При этом Госкомиссия может пойти на смягчение карантина в населенных пунктах, где распространение заболевания находится под контролем.