В Казахстане продлили режим ЧП из-за COVID-19 до 11 мая

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Согласно Указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, действующий в стране режим ЧП из-за COVID-19 продлен до 11 мая.
Публикация об этом на интернет-сайте главы государства появилась 27 апреля, сообщает газета «Известия».
В тексте подчеркивается, что решение президента обусловлено сложившейся ситуацией. Отмечается также, что оно принималось на основании предложения Госкомиссии и после обсуждения с экспертами
В Указе сообщается, что режим ЧП закончится 11 мая, если в стране не произойдет масштабная вспышка коронавируса.
При этом Госкомиссия может пойти на смягчение карантина в населенных пунктах, где распространение заболевания находится под контролем.
На сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 2,7 тысяч заболевших COVID-19. Скончались 25 человек.
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