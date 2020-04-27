В Башкирии все сотрудники УФСИН теперь работают вахтовым методом
Об этом сообщили на ежедневном брифинге Минздрава.
В Башкирии все сотрудники колоний теперь работают вахтовым методом по 14 дней. Такое решение было принято Роспотребнадзором республики в целях недопущения распространения коронавируса в местах заключения преступников.
Отметим, что, по словам главврача Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анны Казак, у ГУФСИН имеется также своя лаборатория для проведения тестов на наличие коронавируса. Там весь персонал прошел обучение на базе медицинской лаборатории.
— Весь контроль за лабораторией этих подразделений будет проходить через Центр гигиены и эпидемиологии. Также как остальные лаборатории, они будут направлять положительные клинические пробы к нам и мы будем параллельно исследовать и подтверждать наличие или отсутствие этого вируса, — отметила Анна Казак.