В Башкирии стали известны подробности закрытия клуба, работающего в коронавирус

В партии «Единая России» сообщили, что сообщение о работе ночного клуба во время коронавируса поступило ночью. Звонивший сообщил, что здесь проходит вечеринка «Анти Вирус», на которую собрались более 100 человек.

По словам куратора проекта «Контроль», который занимается обходами, Антона Буфетова, зайти в заведение мог любой желающий, маски и перчатки нужны были лишь формально. Сотрудники клуба не считали себя виновными, заявив, что дома должны сидеть только больные, отметил он.Все данные о произошедшем передали в полицию и Роспотребнадзор.

Напомним, Медиакорсеть публиковала кадры с вечеринки. На место приезжала полиция, которая не смогла помешать развлекательным мероприятиям в ночном клубе.