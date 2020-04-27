В Башкирии пообещали резкое усиление ветра, грозы и дожди
27 апреля, 13:55ОбществоАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Жителей республике в ближайшее два дня ожидает резкий штормовой ветер.
Спасатели МЧС сообщили, что сегодня вечером и завтра в течение дня ожидается облачная погода, резкое усиление ветра, грозы и дожди.
В штормовом предупреждении сказано, что ветер будет южный, но его скорость будет довольно высокой – 9-14 м/с, днём местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7 °, днём +12,+17°.
Напомним, что в последнее время такой прогноз поступает довольно часто. В ведомстве каждый раз просят жителей быть внимательными и осторожными, ведь такой ветер может привести к серьезным последствиям.
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