В Башкирии пообещали резкое усиление ветра, грозы и дожди

Спасатели МЧС сообщили, что сегодня вечером и завтра в течение дня ожидается облачная погода, резкое усиление ветра, грозы и дожди.

В штормовом предупреждении сказано, что ветер будет южный, но его скорость будет довольно высокой – 9-14 м/с, днём местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7 °, днём +12,+17°.

Напомним, что в последнее время такой прогноз поступает довольно часто. В ведомстве каждый раз просят жителей быть внимательными и осторожными, ведь такой ветер может привести к серьезным последствиям.