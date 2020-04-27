В Башкирии для школьников закупят планшеты

На оперативном совещании в правительстве республики руководитель региона заявил, что можно купить гаджеты для нуждающихся школьников и для выпускников.

По его словам, на эти цели из бюджета планируют выделить 3 млн рублей, которые были высланы Ассоциацией юристов России в качестве благотворительной помощи.

«На нас вышла Ассоциация юристов России. Они нам перечислили 3 млн рублей в виде благотворительной помощи. Я полагаю, что из этих 3 млн рублей вполне возможно, если есть такая необходимость, направить на планшеты. Пожалуйста, берите», – прокомментировал глава.