В Башкирии для школьников закупят планшеты
27 апреля, 14:27ОбществоАлия ФатхиеваФото: Фото со страницы Радия Хабирова
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Закупить планшеты нуждающимся предложил глава Башкирии Радий Хабиров.
На оперативном совещании в правительстве республики руководитель региона заявил, что можно купить гаджеты для нуждающихся школьников и для выпускников.
По его словам, на эти цели из бюджета планируют выделить 3 млн рублей, которые были высланы Ассоциацией юристов России в качестве благотворительной помощи.
«На нас вышла Ассоциация юристов России. Они нам перечислили 3 млн рублей в виде благотворительной помощи. Я полагаю, что из этих 3 млн рублей вполне возможно, если есть такая необходимость, направить на планшеты. Пожалуйста, берите», – прокомментировал глава.
По его словам, в первую очередь нужно помочь тем, кто сдает сейчас выпускные экзамены.
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