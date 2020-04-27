У побережья США заметили скопление нефтяных танкеров

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У берегов Америки возле Южной Калифорнии скопилось большое число нефтяных танкеров. Эти данные приводятся в сообщении Береговой охраны государства.
«В четверг днем рядом с побережьем Южной Калифорнии зафиксировали 27 танкерных судов», — отмечается в сообщении.
Как пишет RNS, скопление судов отмечается рядом с портами Лос-Анджелеса и Лонг-Бич.
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